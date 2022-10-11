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UEFA'dan Abdülkadir Bitigen'e görev

Süper Lig'in deneyimli hakemlerinden Abdülkadir Bitigen, Avrupa Ligi'nde düdük çalacak.

11 Ekim 2022, Salı 14:56 Son Güncelleme:
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UEFA'dan Abdülkadir Bitigen'e görev

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Ligi D grubunda Union Saint-Gilloise ile Braga takımları arasındaki oynanacak mücadelede VAR olarak görev yapacak.

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FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile Portekiz ekibi Braga takımlarının, 13 Ekim 2022 Perşembe günü oynanacak olan müsabakada VAR koltuğunda oturacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan da AVAR olarak görev yapacak.

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Müsabakada Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan hakem Aliyar Aghayev düdük çalacak. Aghayev’in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Elchin Masiyev olacak.

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