UEFA'nın web sitesinden yapılan açıklamada, izlemede olan kulüplerden üçünün şartları yerine getirmediğinin tespit edildiği belirtildi.

Bu üç kulübün özellikle vadesi geçmiş ve vadesi gelmiş borçların ödenmemesi nedeniyle cezalandırıldığının altı çizildi.

İşte o cezalar:

Vardar: Bir sonraki UEFA Avrupa kupaları organizasyonlarına 1 yıl katılmama cezası verildi. Bu ceza önümüzdeki 2 yıl için geçerli olacak. Eğer kulüp 31 Ocak 2019 tarihine kadar 30 Eylül 2018'e kadar olan borçlarını ödediğini ispatlayamazsa ceza yürürlüğe girecek. UEFA ayrıca Vardar'a 100 bin euro para cezası verdi.

Levski Sofya: Bir sonraki UEFA Avrupa kupaları organizasyonlarına 1 yıl katılmama cezası verildi. Bu ceza önümüzdeki 2 yıl için geçerli olacak. Eğer kulüp 28 Şubat 2019 tarihine kadar 30 Eylül 2018'e kadar olan borçlarını ödediğini ispatlayamazsa ceza yürürlüğe girecek. UEFA ayrıca Levski Sofya'ya 100 bin euro para cezası verdi.

Sporting Lizbon: Gecikmiş borçlarını belirtilen süreden daha sonra ödediği için 50 bin euro para cezasına çarptırıldı.