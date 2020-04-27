UEFA, Koronavirüs ile mücadele döneminde 55 üye olan ülkelerin federasyonlarına, 236.5 milyon Euro destek verildiğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada TFF dahil federasyon başı 4,3 milyon euro olmak üzere, 55 üye federasyona maddi yardım yapıldığı belirtildi.

UEFA Başkanı Ceferin yaptığı açıklamada, "Sporumuz, COVID-19 krizinin yarattığı eşi görülmemiş bir zorlukla karşı karşıya. UEFA, üyelerinin kendi özel koşullarına uygun şekilde yanıt vermelerine yardımcı olmak istiyor. Bu nedenle, federasyon başına 4.3 milyon euro destek konusunda anlaştık. Futbol dünyasının bu kriz boyunca gösterdiği beraberlikten dolayı gurur duyuyorum. Futbol, normale dönen yaşamın hiç kuşkusuz ki kalbinde olacak" ifadelerini kullandı.