Avrupa'daki temsilcilerimizin son yıllarda başarılı olmamasından dolayı, Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 19. sıraya kadar gerilemişti. 4'te 4 galibiyetle kapadığımız gece büyük bir yükseliş göstermiştik. Dün gece de Avrupa'da dört takımımız sahne aldı ve aldığımız sonuçlardan sonra ülke sıralamasında yerimiz yine güncellendi.

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AVRUPA'DA 4 TAKIM TEMSİL EDİYOR

Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderemediğimiz bu sezonda ülkemizi Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Fenerbahçe , Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ve Sivasspor ile temsil ediyor.

4’TE 4 YAPMIŞTIK

Avrupa maçlarının bir önceki seansında 4 maçta 4 galibiyet alıp müthiş bir başarı elde etmiştik. Avrupa Ligi gruplarında önceki hafta Fenerbahçe ve Trabzonspor , Konferans Ligi'nde de Başakşehir ile Sivasspor, sahadan zaferlerle ayrıldılar ve o gece ilk kez aynı günde Türk takımları 4'te 4 yapmıştı.

1 GALİBİYET, 1 BERABERLİK, 2 YENİLGİ

Dün gece de Avrupa sahnesinde Türkiye’yi yine dört takımımız temsil etti. Bu kez 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattığımız gecenin ardından UEFA ülke sıralamasındaki yerimiz belli oldu.

KADIKÖY'DE MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Avrupa Ligi’nde B Grubu’ndan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe, en yakın rakibi Rennes’i ağırladı. Henüz 30. dakikada 3-0 geriye düşen temsilcimiz, muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 42. dakikada Valencia ile umutlanan, 82. dakikada Zajc'ın muhteşem frikik golüyle farkı 1'e indiren Kanarya, 88. dakikada Emre Mor'la eşitliği yakaladı. Sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrılan Jesus'un öğrencileri, haftayı lider kapattı.

TRABZON, KIZILYILDIZ’A DİŞ GEÇİREMEDİ

UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci maçında Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'la karşılaştı. Bordo-Mavililer iki kez direğe takıldığı karşılaşmada Sırbistan ekibine diş geçiremedi. Kırmızı-Beyazlılar, Aleksandar Katai ve Aleksandar Pesic'in golleriyle 2-1 kazandı. Fırtına'nın tek sayısı Anastasios Bakasetas'tan gelirken, Trabzonspor'un Avrupa'da bin 161 günlük deplasman zaferi hasreti de devam etti.





GECENİN TEK GALİBİYETİ SİVASSPOR'DAN

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda temsilcilerimizden Sivasspor, sahasında ağırladığı CFR Cluj'u 3-0 mağlup etti ve son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi. Sivasspor, temsilcilerimiz arasında geceyi galibiyetle kapatan tek takım oldu. Sivasspor'u galibiyete taşıyan goller; 22. ve 73. dakikalarda Mustapha Yatabare ile 65. dakikada Max Gradel'den geldi.

BAŞAKŞEHİR LİDERLİĞİ SON HAFTAYA BIRAKTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'ndaki 5. maçında temsilcilerimizden Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. Grupta ilk golünü yiyen, ilk yenilgisini alan Başakşehir; iç sahada 3-0 mağlup ettiği rakibi karşısında avantajını bırakmayarak liderlik imkanını son haftaya taşıdı.

ÜLKE PUANINDA 13'ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİK

Sivasspor, Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un aldığı bu sonuçlar sonrası UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda Türkiye'nin yeri değişti. Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattı. Bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda Çekya'yı geride bırakarak 13'üncü sıraya yükseldi.

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UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda son durum şöyle;

10 - Avusturya: 33 bin 600

11 - Sırbistan: 31 bin 375

12 - Norveç: 28 bin 750

13 - Türkiye: 28 bin 700

14 - Çekya: 28 bin 550

15 - Ukrayna: 28 bin 500

EĞER İLK 15 İÇİNDE TAMAMLARSAK…

Eğer bu sezonu ilk 15'in içerisinde tamamlarsak, 2024-25'te tekrar 5 takımla UEFA'da olacağız, Avrupa Ligi'ne yeniden takım gönderebileceğiz ve de Devler Ligi'ne 2 temsilcimiz katılacak.



