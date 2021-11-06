UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda Türkiye, bu hafta Galatasaray 'ın Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmasından 200, Fenerbahçe 'nin de Antwerp deplasmanından 3-0 galip ayrılmasıyla 400 puan kazandı. Böylece Türkiye, 25.100 puana ulaşarak 19.'luktan 18. sıraya yerleşti. Her sezon sonunda toplanan puan, 2 sezon sonraki Avrupa Kupaları'na katılımı etkilediği için 2021-22 de 2023-24'ü etkileyecek. Bizim şu anki gerçekçi hedefimiz 15.'lik. Eğer sezonu 15. bitiremezsek; Avrupa'ya 5 yerine 4 takımla, Şampiyonlar Ligi'ne 2 yerine 1 takımla gideceğiz, Avrupa Ligi'ne de 1 yerine hiç takım gönderemeyeceğiz. Bu arada Devler Ligi'nde direkt gruplara kalmamız için sıralamada ilk 11'in içinde olmamız gerekiyor ve bu olasılık şu an için çok ama çok zor.

M. Çağrı Davran