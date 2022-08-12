UEFA, 2021-22 sezonunda Avrupa'da Yılın Futbolcusu ve Yılın Teknik Direktörü için belirlenen adayları açıkladı.

Yapılan oylama sonucu en çok oyu Karim Benzema, Kevin De Bruyne ve Thibaut Courtois alırken, 15 kişilik listede uzun yıllar futbola damgasını vuran Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun bulunmaması dikkatleri çekti.

Karim Benzema ve Thibaut Courtois'nın Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundaki katkıları vurgulanırken Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne'nin üst üste 3. kez ilk 3 içerisine girdiği nin altı çizildi.

UEFA, belirlenen isimlerin tüm sezon boyunca hem yerel hem de uluslararası tüm organizasyonlarda kulüp ve milli takım düzeyindeki performanslarına göre değerlendirildiklerini de belirtti.

Kazanan İstanbul'da açıklanacak

Ödülü kazanan ismin 25 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi kura çekiminde açıklanacağı belirtildi.

İlk 3 dışındaki sıralama şu şekilde:

Robert Lewandowski

Luka Modrić

Sadio Mané

Mohamed Salah

Kylian Mbappé

Vinícius Junior

Virgil van Dijk

Bernardo Silva

Filip Kostić

Lorenzo Pellegrini

Trent Alexander-Arnold

Fabinho

Son kazanan Jorginho

UEFA'da yılın oyuncusu ödülü en son, Chelsea ile Şampiyonlar Ligi ve İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'yi kazanan Jorginho'nun olmuştu.

Yılın Teknik Direktörü

Yılın Futbolcusu adaylarının yanı sıra Yılın Teknik Direktörü ödülü adayları da açıklandı. Real Madrid ile kupalar kazanan Carlo Ancelotti, Mnachester City ile Premier Lig'de zafere ulaşan Pep Guardiola ve Liverpool'un başarılı teknik direktörü Jürgen Klopp, en çok oy alan ilk 3 aday olarak duyuruldu.



