UEFA yayınladı! 8.7 milyar euroluk zarar!

Koronavirüs salgını hayatın her alanını olduğu gibi futbolu da oldukça çok etkiledi. Sağlık sıkıntılarının yanı sıra oyunun sportif yanı, finansal kulvarında derin yaralar açıldı. Avrupa futbolunun patronları yayınladıkları kapsamlı raporla, tekil çıkışlarla sesini duyuran bu problemlerin derli toplu bir versiyonunu, rakamların biliminden yararlanarak ortaya koydu.

UEFA tarafından yayınlanan ‘Avrupa Kulüp Futbolunun Görünümü’ başlıklı raporda pandemi öncesi dönemin ekonomik verileriyle pandemi sonrası döneminkiler karşılaştırıldı, sürecin etkileri gözler önüne serildi. Rapor, Türkiye’deki kulüplerin finansal durumları ve harcamalarına ilişkin de detaylı istatistikleriyle çarpıcı bir nitelik taşıyor.

Ülkelerin birinci liglerindeki takımlar pandemi döneminde bugüne dek 7.2 milyar euro zarar etti. Alt liglerdeki profesyonel takımların toplam maddi kaybı ise 1.5 milyar euro olarak gerçekleşti. Avrupa’da kulüplerin korona etkisiyle uğrayacakları toplam zararın 8.7 milyar euroyu bulacağının altı çizilen rapora göre salgın önlemleri çerçevesinde maçlar boş tribünler önünde oynandığı için yapılamayan bilet satışlarından 4 milyar euro, sponsorların çekilmesinden dolayı 2.7 milyar euro, yayın haklarından da 1.4 milyar euro kaybedildi.

Avrupa’da transfer harcamaları 2020 yaz döneminde bir önceki yıla göre yüzde 39, 2021 ara transfer döneminde ise yüzde 56 azaldı. Avrupa’nın önde gelen liglerinden İspanya’da bir önceki yılın ancak yüzde 37’si oranında bir transfer gerçek-leştirilirken, Fransa’da bu oran %49, Almanya’da %50, İtalya’da %57, İngiltere’de %82 şeklinde gerçekleşti.

Türkiye ligi, pandeminin olumsuz etkilerine karşın tv haklarında yükselme yaşayan Avrupa’daki ender liglerden bir tanesi oldu.

Yayıncı kuruluşun 2020-21 sezonunun global yayın haklarında artırıma gittiği, bir önceki sezondaki 2.4 milyar TL’nin 2.6’ya çıkarıldığı UEFA raporuna yansıdı. Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya gibi kıtanın en güçlü liglerinde yayın haklarıyla ilgili içinde bulunulan süreç nedeniyle sıkıntılar yaşandığı belirtilerken, Türkiye, Polonya, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerde gelir büyümesinin devam ettiğine dikkat çekildi.

Seyircisiz maçın haftalık maliyeti: 85 milyon euro

Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle yapılamayan bilet satışlarından dolayı kulüpler her hafta toplam 85 milyon euro gelir kaybına uğruyor. Koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana alınan önlemler nedeniyle tribünlere gelemeyen seyirci sayısının da yaklaşık 210 milyon kişi olduğu ortaya çıktı. Rapora göre yaşanan bu olumsuzluklar nedeniyle 2020 senesinin başından bu yana 24 ülkeden 15 birinci ve 37 ikinci lig takımının ya mücadele ettiği ligden çekildi, ya ilgili federasyon tarafından ligden atıldı veya bir iflas sürecinin içerisine girdi. Yapılan değerlendirmede “Pandemi özellikle gelirini büyük ölçüde tribüne gelen seyircilerden elde eden kulüpleri etkiledi” denildi. (Skorer)