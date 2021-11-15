UEFA, Genk'e karşı oynadığı maçın ardından West Ham taraftarlarını suçlu buldu. Seyahat eden taraftarları 4 Kasım'da Belçika'daki maç sırasında kalabalığı rahatsız etmek ve nesneleri fırlatmakla suçladılar.

Uefa suçlamaları onaylandı

UEFA Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB), West Ham'a kalabalığı karıştırmak için 30.000 € ve nesneleri fırlatmak için 4.500 € para cezasına kesti.

West Ham'ın 25 Kasım'da Rapid Wien ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi maçı için deplasman taraftarlarına bilet satması da yasaklandı.

David Moyes'in tarafı, dört Avrupa Ligi maçından sonra grupta lider durumda. 10 puan topladılar ve üçüncü sırada Genk'in altı puan önündeler. Bir üst tura çıkması için 1 puana ihtiyacı var.