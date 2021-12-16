2022-2023 UEFA Uluslar Ligi lig aşaması kuraları bugün TSİ 20.00'de UEFA'nın Nyon'daki merkezinde çekilecek. Avrupa çapında Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmayacak. UEFA'ya üye 55 federasyonun tamamının katılacağı ve dört farklı klasmanda mücadele edeceği Uluslar Ligi'nde, Türkiye C Ligi'nde yer alacak. Milliler 1. Torba'dan kuraya katılacak, 2., 3., ve 4. torbadan rakiplerle eşleşecek. Haziran'da 4 maç Kazakistan-Moldova ve Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya arasında Mart 2022'de çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak Play-Out karşılaşmalarının ardından C Ligi'nde mücadele edecek iki takım daha kesinleşecek. Ay-Yıldızlılar, ULuslar Ligi’nde 2-14 Haziran 2022 tarihleri arasında dört, 22-27 Eylül 2022 tarihleri arasında ise iki karşılaşma oynanacak.

Türkiye'nin de bulunduğu C Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda

2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya

3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova

4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları