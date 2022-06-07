Günün öne çıkan karşılaşmasında A Ligi 1'nci Grup'ta Fransa, deplasmanda Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. 21.45'te başlaması gerekirken elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'e ertelenen Avusturya - Danimarka mücadelesi ise 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
A LİGİ GRUP 1
Avusturya - Danimarka: 1-2
Hırvatistan - Fransa: 1-1
B LİGİ GRUP 2
İzlanda - Arnavutluk: 1-1
C LİGİ GRUP 3
Belarus - Azerbaycan: 0-0
Slovakya - Kazakistan: 0-1
D LİGİ GRUP 1
Letonya - Liechtenstein: 1-0
Andorra - Moldova: 0-0
DHA