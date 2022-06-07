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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 7 karşılaşma ile devam etti

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, A, B, C ve D liglerinde oynanan 7 karşılaşma ile devam etti.

07 Haziran 2022, Salı 10:10 Son Güncelleme:
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UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 7 karşılaşma ile devam etti

Günün öne çıkan karşılaşmasında A Ligi 1'nci Grup'ta Fransa, deplasmanda Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldı. 21.45'te başlaması gerekirken elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'e ertelenen Avusturya - Danimarka mücadelesi ise 2-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. 

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 7 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A LİGİ GRUP 1

Avusturya - Danimarka: 1-2

Hırvatistan - Fransa: 1-1

B LİGİ GRUP 2

İzlanda - Arnavutluk: 1-1

C LİGİ GRUP 3

Belarus - Azerbaycan: 0-0  

Slovakya - Kazakistan: 0-1  

D LİGİ GRUP 1

Letonya - Liechtenstein: 1-0

Andorra - Moldova: 0-0

DHA

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