UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 9 karşılaşma ile devam etti
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan, oynanan 9 karşılaşma ile devam etti. Günün öne çıkan karşılaşmasında Uluslar A Ligi 2'nci Grup'ta Portekiz, sahasında Çekya'yı Joao Cancelo ve Gonçalo Guedes'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Günün öne çıkan karşılaşmasında Uluslar A Ligi 2'nci Grup'ta Portekiz, sahasında Çekya'yı Joao Cancelo ve Gonçalo Guedes'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise İspanya, deplasmanda Çekya'yı Pablo Sarabia'nın golüyle 1-0 geçmeyi başardı. Uluslar C Ligi 4'üncü Grup'ta Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'ı sahasında 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
Aynı grupta oynanan diğer karşılaşmada ise Kosova, Kuzey İrlanda'yı 3-2 mağlup etti. Kosova'nın 2 golü bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'den gelirken; diğer golü ise Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Zymer Bytyqi kaydetti. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde;
Uluslar A Ligi Grup 2
Portekiz - Çekya: 2-0
İsviçre - İspanya: 0-1
Uluslar B Ligi Grup 4
Norveç - Slovenya: 0-0
İsveç - Sırbistan: 0-1
Uluslar C Ligi Grup 2
Yunanistan - Güney Kıbrıs: 3-0
Kosova - Kuzey İrlanda: 3-2
Uluslar C Ligi Grup 4
Cebelitarık - Bulgaristan: 1-1
Kuzey Makedonya - Gürcistan: 0-3
Uluslar D Ligi Grup 2
Malta - Estonya: 1-2
DHA