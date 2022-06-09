Günün öne çıkan karşılaşmasında Uluslar A Ligi 2'nci Grup'ta Portekiz, sahasında Çekya'yı Joao Cancelo ve Gonçalo Guedes'in attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise İspanya, deplasmanda Çekya'yı Pablo Sarabia'nın golüyle 1-0 geçmeyi başardı. Uluslar C Ligi 4'üncü Grup'ta Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'ı sahasında 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

Aynı grupta oynanan diğer karşılaşmada ise Kosova, Kuzey İrlanda'yı 3-2 mağlup etti. Kosova'nın 2 golü bir dönem Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'den gelirken; diğer golü ise Süper Lig ekiplerinden Konyaspor forması giyen Zymer Bytyqi kaydetti. UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekilde;

Uluslar A Ligi Grup 2

Portekiz - Çekya: 2-0

İsviçre - İspanya: 0-1

Uluslar B Ligi Grup 4

Norveç - Slovenya: 0-0

İsveç - Sırbistan: 0-1

Uluslar C Ligi Grup 2

Yunanistan - Güney Kıbrıs: 3-0

Kosova - Kuzey İrlanda: 3-2

Uluslar C Ligi Grup 4

Cebelitarık - Bulgaristan: 1-1

Kuzey Makedonya - Gürcistan: 0-3

Uluslar D Ligi Grup 2

Malta - Estonya: 1-2

DHA