Uluslar Ligi'nde format değişiklği yapıldı. UEFA'nın açıklamalasına göre; lig A, B, C, D olarak 4 lige ayrılacak ve takım sayısı da 132'den 168'e çıkarılacak.
Burada hedef hem gelirlerin artırılması hem de pek fazla ilgi çeıkmeyen hazırlık maçlarının sayısının azaltılması.
20/2021 Uluslar Ligi maç programı şu şekilde olacak:
Kura çekimi: 3 Mart 2020
1. hafta: 3-5 Eylül
2. hafta: 6-8 Eylül
3. hafta: 8-10 Ekim
4. hafta: 11-13 Ekim
5. hafta: 12-14 kasım
6. hafta: 15-17 Kasım
Finaller: 2-6 Haziran 2021