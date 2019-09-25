Uluslar Ligi'nde format değişiklği yapıldı. UEFA'nın açıklamalasına göre; lig A, B, C, D olarak 4 lige ayrılacak ve takım sayısı da 132'den 168'e çıkarılacak.

Burada hedef hem gelirlerin artırılması hem de pek fazla ilgi çeıkmeyen hazırlık maçlarının sayısının azaltılması.

20/2021 Uluslar Ligi maç programı şu şekilde olacak:

Kura çekimi: 3 Mart 2020

1. hafta: 3-5 Eylül

2. hafta: 6-8 Eylül

3. hafta: 8-10 Ekim

4. hafta: 11-13 Ekim

5. hafta: 12-14 kasım

6. hafta: 15-17 Kasım

Finaller: 2-6 Haziran 2021