UEFA Uluslar Ligi toplu sonuçlar

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı C Ligi 1'inci Grup'ta Faroe Adaları sahasında Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada penaltıdan Davidsen ve 45'inci dakikada Andreasen kaydetti. Litvanya'nın karşılaşmadaki tek golü ise 6'ncı dakikada Cernych'den geldi.

Günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

Ukrayna - Ermenistan: 3-0

İrlanda Cumhuriyeti - İskoçya: 3-0

Faroe Adaları - Litvanya: 2-1

Lüksemburg - TÜRKİYE: 0-2

Macaristan - Almanya: 1-1

İngiltere - İtalya: 0-0

Galler - Belçika: 1-1

Hollanda - Polonya: 2-2

Romanya - Finlandiya: 1-0

Karadağ - Bosna-Hersek: 1-1



