UEFA Uluslar Ligi toplu sonuçlar

A Milli Futbol Takımı'nın da yer aldığı C Ligi 1'inci Grup'ta Faroe Adaları sahasında Litvanya'yı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları'na galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada penaltıdan Davidsen ve 45'inci dakikada Andreasen kaydetti. Litvanya'nın karşılaşmadaki tek golü ise 6'ncı dakikada Cernych'den geldi.
Günün karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Ukrayna - Ermenistan: 3-0
İrlanda Cumhuriyeti - İskoçya: 3-0
Faroe Adaları - Litvanya: 2-1
Lüksemburg - TÜRKİYE: 0-2
Macaristan - Almanya: 1-1
İngiltere - İtalya: 0-0
Galler - Belçika: 1-1
Hollanda - Polonya: 2-2
Romanya - Finlandiya: 1-0
Karadağ - Bosna-Hersek: 1-1