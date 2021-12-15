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Uefa Uluslar Ligi Kuraları ne zaman, nerede, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kuraları yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. C Ligi'nde mücadele edecek Türkiye, 1. torbada yer alacak. Lig aşamasının maçları, 2-14 Haziran ve 22-27 Eylül 2022'de oynanacak.

15 Aralık 2021, Çarşamba 15:45 Son Güncelleme:
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Uefa Uluslar Ligi Kuraları ne zaman, nerede, saat kaçta?

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yarın yapılacak. Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde TSİ 20.00'de gerçekleştirilecek. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmayacak.

Türkiye, UEFA'ya üye 55 federasyon takımının 4 klasmanda mücadele edeceği turnuvada C Ligi'nde yer alacak.

Türkiye'nin de bulunduğu C Ligi'nde torbalar şu şekilde:

1. torba: Türkiye, Slovakya, Bulgaristan, Kuzey İrlanda

2. torba: Yunanistan, Belarus, Lüksemburg, Kuzey Makedonya

3. torba: Litvanya, Gürcistan, Azerbaycan, Kosova

4. torba: Kazakistan-Moldova, Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya, Cebelitarık, Faroe Adaları

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

1 ve 2. maçlar - 2-8 Haziran 2022

3 ve 4. maçlar - 8-14 Haziran 2022

5 ve 6. maçlar - 22-27 Eylül 2022

Yarı finaller - 14-15 Haziran 2023

Final ve üçüncülük maçı- 18 Haziran 2023

Play-out maçları - 21-23 ve 24-26 Mart 2024


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