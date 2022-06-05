UEFA Uluslar Ligi A Grubu - İtalya - Almanya maç sonucu: 1-1

UEFA Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Renato Dall Ara Stadı'nda Hansi Flick yönetimindeki Almanya'yı konuk etti. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yönettiği maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gittiler.

Karşılaşmanın ikinci yarısının 70. dakikasında ev sahibi İtalya Lorenzo Pellegrini'nin golüyle sahasında 1-0 öne geçti. Ancak Almanlar'ın bu gole cevabı gecikmedi. İtalya'nın attığı golden yalnızca 3 dakika sonra Panzerler, Joshua Kimmich'in golüyle durumu 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve İtalya sahasında Almanya ile 1-1 berabere kalarak gruplara 1 puanla başladı.

Bu maçın sonunda Almanya ve İtalya 1'er puanla 2 ve 3. sırada yer alırken, Macaristan'ın sahasında İngiltere'yi 1-0 mağlup etmesi sonrasında Macarlar 3 puanla liderlik koltuğuna oturdu.

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan 69. dakikada Leon Goretzka'nın yerine oyuna dahil oldu.