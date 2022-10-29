AvrupaKupaları'nda temsilcilerimizden Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ,Rennes ile 3-3 berabere kalırken, Trabzonspor , Kızılyıldız'a 2-1 kaybetti.

Konferans Ligi'nde Sivasspor , CRFCluj'u 3-0'la geçerken, Başakşehirde Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu. UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda Türkiye, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 600 puan kazandı.





Konferans Ligi D Grubu'nda sis nedeniyle dün kaldığı yerden devam eden maçta Alman ekibi Köln, deplasmanda Çekya temsilcisi Slovacko'yu 1-0 mağlup etti.

Böylece Fenerbahçe ve Başakşehir'in ardından Sivas'ında bir üst turu garantilemesiyle birlikte Türkiye, 16. olduğu sıralamada 28.700'le Çekya'nın önünde 13.'lüğe kadar yükseldi.

3 BİN 400 PUANI GÖREBİLİRİZ

Son maçlar öncesinde 3 takımımızda liderliklerini koruyarak Son 16'ya kalırsa; Fenerbahçe'den 600, Sivas ile Başakşehir'den 400'er ekstra puanlar gelecek. Trabzon da grubundan ikinci çıkarsa, 400 puanı hanemize yazdıracak.

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Son maçlar öncesinde 4 temsilcimizde sahadan zaferle ayrılırsa (Galibiyet maç başı 400puan), 1600 puan kazanacağız. Yani; bu saydıklarımızı başarabilirsek, önümüzdeki hafta perşembe günü, ülke puanına maksimum 3.400 gibi inanılmaz bir katkı gelebilir. Bu da bizim için, iki sezon sonra Süper Lig şampiyonumuzun Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kalması anlamına gelen 11.'lik rüya olmaktan çıkar.

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