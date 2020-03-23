UEFA ülke puanına en çok katkı yapan takımlar!

Beşiktaş kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı son açıklamada liglerin oynanmaması ve mevcut durumda kalması halinde gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılım için son 5 yıl hatta son 10 yılda ülke puanına katkı kriterinden yararlanılabilir ifadeleri üzerine ülke puanı katkılarını araştırdık. İşte son 5 sezon ve son 10 sezonda en çok ülke puanı katkısı yapan takımlar...





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GÜNCEL SÜPER LİG PUAN DURUMU

Son 5 sezonda en çok puan getiren takım Beşiktaş

Beşiktaş son yıllarda ülke puanına önemli bir katkı yaptı. Şenol Güneş ile yakaladığı çıkışla Şampiyonlar Ligi grup aşaması ülke rekorlarını kıran Beşiktaş toplam 54.000 puan getirirken Fenerbahçe bu dönemde 31.500, Galatasaray 23.500, Medipol Başakşehir 21.500 getirdi.





10 yıllık puanlamada yine Beşiktaş ilk sırada

Beşiktaş 10 yıllık puanlama sisteminde 84.000 katkı sağlarken Galatasaray 69.000 puan katkısı sağladı. Fenerbahçe 55.000 puan katkısı yaparken Trabzonspor 34.000 ve M. Başakşehir 21.5000 puan getirdi.





fanatik.com.tr / Tolga Kuru