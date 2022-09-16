UEFA Ülke Katsayı Sıralaması’nda Türkiye, Avrupa’daki temsilcilerimizin oynadığı maçların ardından sıralamada bir basamak yükseldi. Avrupa Ligi’nde Trabzonspor , Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek 400 paun alırken Fenerbahçe , deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kaldı ve 200 puan kazandırdı. Konferans Ligi’nde de Başakşehir, Fiorentina'yı 4-0’la geçerek tıpkı Trabzonspor gibi 400 puanı kaptı. Kupa 3’teki diğer takımımız Sivasspor ise Cluj deplasmanından galibiyetle dönerek 400 puan aldı.

UEFA ülke puanı sıralamasında Danimarka, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve Yunanistan gibi ülkeler ile yarış halinde olan Türkiye geçen sezonu, katılan takım sayısını 1 takım azaltan 15. sıranın altında kalarak 20. sırada tamamladı.

5 yerine 4 takım Avrupa'ya gidecek

UEFA ülke puanında 15. sırada yer alan ülke, 2 takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme ile gönderebilecek. Diğer 3 takım ise 1'i Avrupa Ligi'ne 2'si ise Konferans Ligi'ne gidecek. İlk 15'in altında kalan Türkiye, gelecek sezon 5 takım yerine 4 takım ile Avrupa'ya gidecek. 3 takım Konferans Ligi'ne giderken, Şampiyon olan takım ise Şampiyonlar Ligi'nde 4 tane eleme oynayacak.

Türkiye bu hafta kaç puan aldı? Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?

Türkiye, Avrupa'da 3 galibiyet, 1 beraberlikle 1.400 puan elde ederek, bu hafta Belçika ile birlikte en çok puan toplayan ülke oldu. Bu sonuç ile 1 basamak yükselerek, Yunanistan'ı geçtik ve 19. sıraya çıktık.

İşte Türkiye'nin sıralaması

15 - Ukrayna - 26.700 - 3 takım

16 - Rusya - 26.215 - Takımı yok

17 - Danimarka - 25.225 - 3 takım

18 - Hırvatistan - 25.150 - 1 takım

19 - TÜRKİYE - 25.100 - 4 takım

20 - Yunanistan - 24.725 - 1 takım

1.Hafta: 0.400 - 20.700

2.Hafta: 0.400 - 21.100

3.Hafta: 0.500 - 21.600

4.Hafta: 0.300 - 21.900

5.Hafta: 0.300 - 22.200

6.Hafta: 0.500 - 22.700

7.Hafta: 1.000 - 23.700

8.Hafta: 1.400 - 25.100

Trabzonspor'un Avrupa'daki maç sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olan Trabzonspor, Kopenhag engelini aşamadı. Bordo-Mavililer, Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarından devam etti.

16 Ağustos: Kopenhan 2-1 Trabzonspor

24 Ağustos: Trabzonspor 0-0 Kopenhag

8 Eylül: Frencvaros 3-2 Trabzonspor

15 Eylül: Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maç sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile eşleşti. Kiev karşısında Devler Ligi'ne tutunamayan Sarı-Lacivertliler, Avrupa yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ile devam etti. Bu turda Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, Çek rakibini geçerek, Play-Offlar'a kaldı. Play-Off'taki rakip ise Austria Wien oldu. Wien'i geçerek Avrupa Ligi gruplarına kalan Fenerbahçe, B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca ile mücadele edecek.

20 Temmuz: Dinamo Kiev 0-0 Fenerbahçe

27 Temmuz: Fenerbahçe 1-2 Dinamo Kiev

4 Ağustos: Fenerbahçe 3-0 Slovacko

11 Ağustos: Slovacko 1-1 Fenerbahçe

18 Ağustos: Austria Wien 0-2 Fenerbahçe

25 Ağustos: Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

8 Eylül: Fenerbahçe 2-1 Dinamo Kiev

15 Eylül: Rennes 2-2 Fenerbahçe

Sivasspor'un Avrupa'daki maç sonuçları

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Demir Grup Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibi Malmö oldu. İsveç kulübüne elenen Sivasspor, yoluna Konferans Ligi'nde devam etti.

18 Ağustos: Malmö 3-1 Sivasspor

25 Ağustos: Sivasspor 0-2 Malmö

8 Eylül: Sivasspor 1-1 Slavia Prag

15 Eylül: CRF Cluj 0-1 Sivasspor

Medipol Başakşehir'in Avrupa'daki maç sonuçları

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, 2. ön eleme turunda Maccabi Natenya'yı, 3. ön eleme turunda ise Breidablik'i geçmeyi başardı. Play-off turunda Royal Antwerp'i eleyerek gruplara kalan Başakşehir, Fiorentina, Hearts ve RFS ile karşı karşıya gelecek.

21 Temmuz: Medipol Başakşehir 1-1 Maccabi Natenya

28 Temmuz: Maccabi Natenya 0-1 Medipol Başakşehir

4 Ağustos: Breidablik 1-3 Medipol Başakşehir

11 Ağustos: Medipol Başakşehir 3-0 Breidablik

18 Ağustos: Medipol Başakşehir 1-1 Royal Antwerp

25 Ağustos: Royal Antwerp 1-3 Medipol Başakşehir

8 Eylül: Hearts 0-4 Medipol Başakşehir

15 Eylül: Fiorentina 0-3 Medipol Başakşehir

Konyaspor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan dahil olan Konyaspor, BATE Borisov ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz, iki mücadeleyi de kendi evinde oynadı ve tur atlamayı başardı. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Vaduz ile eşleşen Yeşil-Beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

21 Temmuz: BATE Borisov 0-3 Konyaspor

28 Temmuz: Konyaspor 2- 0 BATE Borisov

4 Ağustos: Vaduz 1-1 Konyaspor

11 Ağustos: Konyaspor 2-4 Vaduz