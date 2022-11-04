UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi! Ülke olarak rekor kırdık

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması heyecanı dün gece oynanan maçlarla birlikte sona erdi. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıktı. Başakşehir ile Sivasspor ise, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde boy gösterdi. Temsilcilerimizin ve diğer takımların maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi. Takımlarımızın başarısı inanılmaz bir başarıyı beraberinde getirdi.





Başakşehir, Sivasspor ve Fenerbahçe'nin grubunu lider tamamlaması, UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Trabzonspor'un yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek olması, UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nı etkileyen faktörler oldu. İşte UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda güncellenen son durum...

BAŞAKŞEHİR GRUP LİDERİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Başakşehir, Hearts'ı 3-0 devirdi ve liderliğe demir attı. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu sonuçla birlikte 13 puan topladı. Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 6 maçın 4'ünde rakiplerine üstünlük kurma başarısı gösterdi. Turuncu-lacivertliler 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

SİVASSPOR, BERABERLİKLE LİDER

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde G Grubu'nda son maçında Slavia Prag deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla birlikte grubunu lider olarak tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Sivasspor grupta oynadığı 6 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

TRABZONSPOR KAZANDI AMA YETMEDİ

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun 6'ncı haftasında Ferencvaros'u 1-0'lık skorla devirdi. Bordo-mavililer 9 puanla grupta 3'üncü sırada yer aldı. Bordo-mavililer, Monaco ve Ferencvaros'un gerisinde kalarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynama hakkı elde etti.





FENERBAHÇE NAMAĞLUP LİDER

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, son maçta Dinamo Kiev'e konuk oldu. Heyecan dolu mücadele sarı-lacivertlilerin 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. Fenerbahçe'nin galibiyetiyle birlikte sarı-lacivertliler grupta ilk sırada yer aldı. Jorge Jesus'un öğrencileri 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamladı.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCELLENDİ

UEFA organizasyonlarında grup aşamasının sona ermesinin ardından UEFA Ülke Puanı Sıralaması güncellendi. 4 temsilcimizin de Avrupa kupalarında devam edecek olması yüzleri güldürdü. Sezona 20'nci sırada başlayan Türkiye, Avrupa'da haftayı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle kapatarak 12'nci basamağa yükseldi.

UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda son durum şu şekilde...

10 - Avusturya: 33 bin 600

11 - Sırbistan: 31 bin 875

12 - Türkiye: 31 bin 100

13 - İsviçre: 29 bin 175

14 - Çekya: 29 bin 50

15 - Norveç: 28 bin 750





EN FAZLA KATKI FENERBAHÇE'DEN

UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda bu sezon Türkiye'den en fazla katkı yapan takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 19.0'lık bir katkı sağladı. Fenerbahçe'yi Başakşehir 16.0'la takip etti. Sivasspor ise 10.0'lık bir katkıyla üçüncü sırada yer aldı. Trabzonspor 6.5, Konyaspor 2.5'lik bir katkı sağladı.

4 TAKIMLA DEVAM

UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda 10 ve 15'inci sıralar arasında yer alan ülkeler arasında en fazla takımla devam eden Türkiye oldu. Avusturya'dan 1, Sırbistan'dan 1, Türkiye'den 4, İsviçre'den 1, Çekya'dan 0, Norveç'ten 1 takım Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor. Opta'nın verilerine göre; Avrupa kupaları tarihinde ilk kez üç Türk takımı aynı sezonda gruplarından çıkmayı başardı. Avrupa kupalarında çıktığı son 10 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe (7G 3B), kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı. (Skorer)