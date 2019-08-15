Liverpool - Chelsea: 2-2 (5-4)

Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA)

STAT: Beşiktaş Park

HAKEMLER: Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi, Michelle O'Neill

LIVERPOOL: Adrian - Gomez, Matip, Van Dijk, Robertson (Dk. 91 Arnold), Fabinho, Milner (Dk. 64 Wijnaldum), Henderson, Chamberlain (Dk. 46 Firmino), Mane (Dk. 103 Origi), Salah

CHELSEA: Kepa - Azpilicueta, Christensen (Dk. 84 Tomori), Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic (Dk. 101 Barkley), Pedro, Pulisic (Dk. 74 Mount), Giroud (Dk. 74 Abraham)

GOLLER: Dk. 48 - Dk. 95 Mane (Liverpool) - Dk. 36 Giroud, Dk. 100 (P) Jorginho (Chelsea)

SARI KARTLAR: Henderson, Arnold (Liverpool) - Azpilicueta (Chelsea)

2019 UEFA Süper Kupa'da normal süresi 1-1, uzatma dakikaları 2-2 sona eren karşılaşmada Liverpool, penaltılar sonucunda Chelsea'yi 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Maçta Chelsea, 36'ncı dakikada Giroud'un golüyle öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlanırken, 48'inci dakikada Mane skora denge getirdi ve normal süre 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 95'inci dakikada tekrar sahneye çıkan Mane, Liverpool'u 2-1 öne geçirdi. 100'üncü dakikada Chelsea'nin kazandığı penaltıda Jorginho skoru 2-2'ye getirdi. Mücadelenin galibi penaltı atışları sonrasında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran Liverpool oldu.

5'inci dakikada sağ kanattan gelişen Liverpool atağında Henderson ortaladı, Mane'nin röveşatası savunmaya çarparak kornere gitti.

11'inci dakikada ceza sahası dışından Pedro'nun sol ayakla yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

13'üncü dakikada Milner'in kullandığı köşe vuruşunda Mane kafayı vurdu. Yerden seken top üstten dışarı gitti.

16'ncı dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Salah'ın vuruşunda top kaleci Kepa'da kaldı.

22'nci dakikada Giroud ile yaptığı ver-kaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Pedro'nun vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

36'ncı dakikada Chelsea öne geçti. Kante'nin pasıyla topla buluşan Pulusic, savunma arkasına sarkan Giroud'u gördü. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Giroud'un vuruşunda top kaleci Adrian'ın solundan ağlarla buluştu: 0-1.

40'ıncı dakikada sol çaprazda topla buluşan Pulisic, ceza sahasına girer girmez sağ ayağıyla topu ağlara gönderdi, ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Mücadelenin ilk yarısı Chelsea'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geçirdi.

48'inci dakikada Liverpool skoru eşitledi. Chelsea savunmasından seken topu Fabinho tekrardan ceza sahasına doldurdu. Firmino'nun dokunduğu top kaleci Kepa'dan sekip Mane'nin önünde kaldı. Mane meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1.

51'inci dakikada sol kanattan hareketlenen Mane'nin pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Henderson'un vuruşunda Chelsea savunmasına çarpan topu kaleci Kepa güçlükle kontrol etti.

65'inci dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Pedro'nun içeri çevirdiği topta ceza yayındaki Pulisic bekletmeden vurdu, Liverpool savunması ayak koyarak topu kornere yolladı.

75'inci dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Salah'ın vuruşunda kaleci Kepa gole izin vermedi. Ardından oluşan karambolde Van Djik tamamlamak istedi. Kepa'nın tokatladığı top direkten oyun alanına geri döndü. Devam eden karambolde Chelsea savunması topu kornere gönderdi.

85'inci dakikada Salah'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Mane'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kaleye paralel şekilde auta gitti.

90'ıncı dakikada Chelsea sol kanattan korner kazandı. Mount'un ortasında Tomori'nin kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

Mücadelenin normal süresi 1-1'lik skorla tamamlandı.

95'inci dakikada Liverpool öne geçti. Mane'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Firmino, ceza sahasına girdikten sonra tekrar Mane'yi gördü. Mane'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 2-1.

99'uncu dakikada Chelsea penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Abraham, kaleci Adrian'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Frappart penaltı noktasını gösterdi.

100'üncü dakikada penaltı atışında topun başına geçen Jorginho, meşin yuvarlak ve kaleci Adrian'ı farklı köşelere yolladı: 2-2.

104'üncü dakikada Barkley'nin pasıyla sağ çizgide topla buluşan Pedro, bekletmeden topu içeri çevirdi. Abraham'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

İlk uzatma devresi 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

113'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mount'un şutunda kaleci Adrian gole izin vermedi.

Karşılaşmanın uzatma dakikaları 2-2 sona erdi.

Liverpool'da Firmino, Fabinho, Origi, Arnold ve Salah penaltıları gole çevirirken, Chelsea'de Jorginho, Barkley, Mount, Emerson penaltı atışlarında hata yapmadı. Mavilerde Abraham son penaltıdan yararlanamadı ve kupanın sahibi Liverpool oldu.

(FOTOĞRAFLI)