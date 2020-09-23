UEFA Süper Kupa’da 1,1 milyar avroluk maç

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan Bayern Münih’in kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 837,95 milyon avro, UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Sevilla’nın ise 351,90 milyon avro oldu.
Puskas Arena’da yarın oynanacak final maçı öncesi, Bayern Münih’in Alman yıldızlarından Serge Gnabry 90 milyon, Joshua Kimmich ise 85 milyon avroluk değerleriyle takımın en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.
Sevilla’da ise Arjantinli kanat oyuncusu Lucas Ocampos ile Breziyalı savunmacı Diego Carlos 50’şer milyon avroluk değerleriyle göze çarpıyor.
Bayern Münihli futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu Değeri (avro)
Serge Gnabry 90 milyon
Joshua Kimmich 85 milyon
Alphonso Davies 80 milyon
Leroy Sane 70 milyon
David Alaba 65 milyon
Robert Lewandowski 60 milyon
Leon Goretzka 60 milyon
Niklas Süle 48 milyon
Lucas Hernandez 45 milyon
Benjamin Pavard 45 milyon
Kingsley Coman 40 milyon
Thomas Müller 35 milyon
Corentin Tolisso 25,5 milyon
Manuel Neuer 18 milyon
Jerome Boateng 12 milyon
Tanguy Nianzou 11 milyon
Javi Martinez 10 milyon
Michael Cuisance 10 milyon
Joshua Zirkzee 9 milyon
Alexander Nübel 8 milyon
Adrian Fein 5 milyon
Sven Ulreich 3 milyon
Chris Richards 2,2 milyon
Jamal Musiala 1 milyon
Ron-Thorben Hoffmann 250 bin
TOPLAM 837,95 milyon
Sevilla futbolcularının değeri
Sevilla’da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu Değeri (avro)
Lucas Ocampos 50 milyon
Diego Carlos 50 milyon
Jules Kounde 30 milyon
Ivan Rakitic 20 milyon
Suso 17,5 milyon
Oscar Rodriguez 15 milyon
Tomas Vaclik 14,5 milyon
Joan Jordan 14,5 milyon
Oliver Torres 13,5 milyon
Marcos Acuna 12 milyon
Youssef En-Nesyri 12 milyon
Carlos Fernandez 10 milyon
Luuk de Jong 9,5 milyon
Franco Vazquez 9,5 milyon
Munir El Haddadi 9 milyon
Bryan Gil 9 milyon
Fernando Reges 8 milyon
Nemanja Gudelj 5,5 milyon
Roque Mesa 5,5 milyon
Ibrahim Amadou 5,5 milyon
Sergio Escudero 4,8 milyon
Joris Gnagnon 4,8 milyon
Alejandro Pozo 4,5 milyon
Sergi Gomez 4 milyon
Aleix Vidal 3,5 milyon
Jesus Navas 3,2 milyon
Bono 3 milyon
Sebastien Corchia 1,6 milyon
Juan Soriano 1,6 milyon
Javi Diaz 400 bin
TOPLAM 351,90 milyon
AA