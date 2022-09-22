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UEFA Süper kupa için final-four sistemine geçiyor

UEFA'nın sürpriz planı dünya gündemine oturdu. İddiaya göre UEFA, Süper Kupa için final-four sistemine geçmek istiyor.

22 Eylül 2022, Perşembe 11:39 Son Güncelleme:
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UEFA Süper kupa için final-four sistemine geçiyor

The Guardian'da yer alan habere göre; UEFA, Süper Kupa mücadelesini final-four sisteminde düzenleyebilir. 

Yine haberde yer alan bilgiye göre; daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu arasında oynanan mücadeleye, UEFA Konferans Ligi şampiyonu ve MLS şampiyonunun da dahil edilerek dörtlü bir turnuvaya dönüştürülmesi planlanıyor. 

UEFA'nın yakın zamanda bazı Şampiyonlar Ligi maçlarını da Avrupa dışında oynatma planı olduğu konuşuluyor. UEFA, bu noktada örnek olarak bazı NFL maçlarının Londra'da oynanmasının etkisini göz önüne alıyor.  (NTV Spor)

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