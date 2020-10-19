UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en başarılısı Real Madrid

Real Madrid, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli kupasını 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında müzesine götürerek açık ara turnuva tarihinin en başarılı takım oldu.

Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrıldı.

41 farklı takım final oynadı, 22’si kupayı kazandı

Geçen sezon Paris Saint-Germain’in (PSG) tarihinde ilk kez finale yükselmesiyle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan takım sayısı 41’e çıktı. 22 kulüp ise kupayı müzesine götürme başarısını gösterdi.

Kupayı Real Madrid 13, Milan 7, Bayern Münih ve Liverpool 6’şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3’er, Benfica, Juventus, Nottingham Forest ve Porto 2’şer, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olympique Marsilya, PSV, Steaua Bükreş ve Chelsea ise birer kez kazandı.

Finalistlerin karnesi

Organizasyon tarihinde final oynayan takımların performansları şöyle:

TAKIM ŞAMPİYON 2’NCİ

Real Madrid 13 3

Milan 7 4

Bayern Münih 6 5

Liverpool 6 3

Barcelona 5 3

Ajax 4 2

Inter 3 2

Manchester United 3 2

Juventus 2 7

Benfica 2 5

Nottingham Forest 2 0

Porto 2 0

Celtic 1 1

Hamburg 1 1

Steaua Bükreş 1 1

Olympique Marsilya 1 1

Chelsea 1 1

Borussia Dortmund 1 1

Feyenoord 1 0

Aston Villa 1 0

PSV Eindhoven 1 0

Kızılyıldız 1 0

Atletico Madrid 0 3

Valencia 0 2

Reims 0 2

Fiorentina 0 1

Eintracht Frankfurt 0 1

Partizan 0 1

Panathinaikos 0 1

Leeds United 0 1

Saint-Etienne 0 1

Borussia Mönchengladbach 0 1

Club Brugge 0 1

Malmö 0 1

Roma 0 1

Sampdoria 0 1

Bayer Leverkusen 0 1

Monaco 0 1

Arsenal 0 1

Tottenham 0 1

PSG 0 1

Rekor İspanyollarda

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvayı, şimdiye kadar en çok İspanyol takımları kazandı.

İspanyol ekiplerinin 18 kez kazandığı şampiyonada, İngilizler 13, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav kulüpleri de birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE ŞAMPİYON FİNAL

İspanya 18 29

İngiltere 13 22

İtalya 12 28

Almanya 8 18

Hollanda 6 8

Portekiz 4 9

Fransa 1 7

Romanya 1 2

İskoçya 1 2

Yugoslavya 1 2

Belçika 0 1

Yunanistan 0 1

İsveç 0 1

Finaller

Avrupa’nın kulüp düzeyindeki en büyük kupasının finallerinde şu sonuçlar alındı:

SEZON ŞAMPİYON FİNALİST SKOR

1955-56 Real Madrid Reims 4-3

1956-57 Real Madrid Fiorentina 2-0

1957-58 Real Madrid Milan 3-2 (uzatmada)

1958-59 Real Madrid Reims 2-0

1959-60 Real Madrid Eintracht Frankfurt 7-3

1960-61 Benfica Barcelona 3-2

1961-62 Benfica Real Madrid 5-3

1962-63 Milan Benfica 2-1

1963-64 Inter Real Madrid 3-1

1964-65 Inter Benfica 1-0

1965-66 Real Madrid Partizan 2-1

1966-67 Celtic Inter 2-1

1967-68 Manchester United Benfica 4-1 (uzatmada)

1968-69 Milan Ajax 4-1

1969-70 Feyenoord Celtic 2-1 (uzatmada)

1970-71 Ajax Panathinaikos 2-0

1971-72 Ajax Inter 2-0

1972-73 Ajax Juventus 1-0

1973-74 Bayern Münih Atletico Madrid 1-1, 4-0

1974-75 Bayern Münih Leeds United 2-0

1975-76 Bayern Münih Saint-Etienne 1-0

1976-77 Liverpool B. Mönchengladbach 3-1

1977-78 Liverpool Club Brugge 1-0

1978-79 Nottingham Forest Malmö 1-0

1979-80 Nottingham Forest Hamburg 1-0

1980-81 Liverpool Real Madrid 1-0

1981-82 Aston Villa Bayern Münih 1-0

1982-83 Hamburg Juventus 1-0

1983-84 Liverpool Roma 1-1 (4-2 pen.)

1984-85 Juventus Liverpool 1-0

1985-86 Steaua Bükreş Barcelona 0-0 (2-0 pen.)

1986-87 Porto Bayern Münih 2-1

1987-88 PSV Eindhoven Benfica 0-0 (6-5 pen.)

1988-89 Milan Steaua Bükreş 4-0

1989-90 Milan Benfica 1-0

1990-91 Kızılyıldız Olympique Marsilya 0-0 (5-3 pen.)

1991-92 Barcelona Sampdoria 1-0 (uzatmada)

1992-93 Olympique Marsilya Milan 1-0

1993-94 Milan Barcelona 4-0

1994-95 Ajax Milan 1-0

1995-96 Juventus Ajax 1-1 (4-2 pen.)

1996-97 Borussia Dortmund Juventus 3-1

1997-98 Real Madrid Juventus 1-0

1998-99 Manchester United Bayern Münih 2-1

1999-00 Real Madrid Valencia 3-0

2000-01 Bayern Münih Valencia 1-1 (5-4 pen.)

2001-02 Real Madrid Bayer Leverkusen 2-1

2002-03 Milan Juventus 0-0 (3-2 pen.)

2003-04 Porto Monaco 3-0

2004-05 Liverpool Milan 3-3 (3-2 pen.)

2005-06 Barcelona Arsenal 2-1

2006-07 Milan Liverpool 2-1

2007-08 Manchester United Chelsea 1-1 (6-5 pen.)

2008-09 Barcelona Manchester United 2-0

2009-10 Inter Bayern Münih 2-0

2010-11 Barcelona Manchester United 3-1

2011-12 Chelsea Bayern Münih 1-1 (4-3 pen.)

2012-13 Bayern Münih Borussia Dortmund 2-1

2013-14 Real Madrid Atletico Madrid 4-1 (uzatmada)

2014-15 Barcelona Juventus 3-1

2015-16 Real Madrid Atletico Madrid 1-1 (5-3 pen.)

2016-17 Real Madrid Juventus 4-1

2017-18 Real Madrid Liverpool 3-1

2018-19 Liverpool Tottenham Hotspur 2-0

2019-20 Bayern Münih PSG 1-0