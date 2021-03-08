UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlıyor. Yarın Borussia Dortmund ile Sevilla arasında oynanacak mücadeleyi, Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Tamamı TSİ 23.00’te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

Yarın:

Borussia Dortmund (Almanya) - Sevilla (İspanya) (3-2)

Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (1-2)

10 Mart Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Leipzig (Almanya) (2-0)

Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya) (4-1)

16 Mart Salı:

Real Madrid (İspanya) - Atalanta (İtalya) (1-0)

Manchester City (İngiltere) - Borussia Mönchengladbach (Almanya) (2-0)

17 Mart Çarşamba:

Chelsea (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (1-0)

Bayern Münih (Almanya) - Lazio (İtalya) (4-1)

ANKARA (AA)