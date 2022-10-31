UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Son 16’ya kalan 12 ekip belli olurken, bu hafta oynanacak karşılaşmalarla bir üst tur vizesi alacak son 4 takım belli olacak.
Avrupa’nın bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları yarın ve çarşamba günü yapılacak 8’er karşılaşma ile sona erecek. Son 16’ya kalan 12 ekip kesinleşirken, 6. hafta mücadelesiyle gruptan çıkacak diğer 4 takım da belirlenecek.
A Grubu’nda Napoli ve Liverpool, B Grubu’nda Club Brugge ve Porto, C Grubu’nda Bayern Münih ve Inter, F Grubu’nda Real Madrid, E Grubu’nda Chelsea, H Grubu’nda Paris SG ve Benfica, G Grubu’nda Manchester City ve Borussia Dortmund, grup maçlarındaki son müsabaka öncesi gruptan çıkmayı garantileyen takımlar oldu.
D Grubu’nda Tottenham-Marsilya ve Sporting Lizbon-Eintracht Frankfurt, E Grubu’nda Milan-Salzburg, F Grubu’nda Shakhtar Donetsk-RB Leipzig mücadelelerinin sonuçları bir üst tura çıkacak takımları belirleyecek.
Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalamayan Atletico Madrid, Barcelona, Ajax ve Juventus, dev organizasyona gruplarda veda ettiler. Barcelona bu kupayı daha önce 4 kez, Juventus 1 kez ve Ajax da 1 kez müzesine götürmüştü.
UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftanın programı şöyle:
1 Kasım Salı:
20.45 Porto-Atletico Madrid
20.45 Leverkusen-Club Brugge
23.00 Bayern Münih-Inter
23.00 Liverpool-Napoli
23.00 Marsilya-Tottenham
23.00 Rangers-Ajax
23.00 Viktoria Plzen-Barcelona
23.00 Sporting Lizbon-Eintracht Frankfurt
2 Kasım Çarşamba:
20.45 Real Madrid-Celtic
20.45 Shakhtar Donetsk-RB Leipzig
23.00 Milan-Salzburg
23.00 Maccabi Haifa-Benfica
23.00 Kopenhag-Borussia Dortmund
23.00 Manchester City-Sevilla
23.00 Juventus-Paris SG
23.00 Chelsea-Dinamo Zagreb
İHA