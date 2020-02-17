UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 19 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 25 ve 26 Şubat’taki müsabakalarla tamamlanacak.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 10-11 Mart ile 17-18 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.
Tamamı TSİ 23.00’te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Atletico Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)
Borussia Dortmund (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
19 Şubat Çarşamba:
Atalanta (İtalya) - Valencia (İspanya)
Tottenham (İngiltere) - Leipzig (Almanya)
25 Şubat Salı:
Chelsea (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)
Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)
26 Şubat Çarşamba:
Olympique Lyon (Fransa) - Juventus (İtalya)
Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
AA