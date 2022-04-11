Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçlarının heyecanı yarın ve 13 Mart Çarşamba günü oynanacak 4 müsabaka ile yaşanacak. Bu karşılaşmalar sonrası turnuvada yarı finale yükselecek 4 takım belli olacak.

Son 16 turunda Avusturya temsilcisi Salzburg’u rahat geçen Bayern Münih, çeyrek final ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Villerreal’i konuk edecek. Turnuvanın son şampiyonu Chelsea ise Real Madrid’e konuk olacak. Çeyrek final ilk maçında deplasmanda Kerim Benzama’nın yıldızlaştığı maçta İspanyol temsilcisi rakibini 3-1 mağlup etmişti.

Çeyrek final heyecanı 13 Mart Çarşamba günü oynanacak 2 karşılaşma ile devam edecek. Premier Lig’de şampiyonluk yarışı içerisindeki iki takımdan Manchester City, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği İspanyol Atletico Madrid’e konuk olurken, Liverpool ise ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Portekiz temsilcisi Benfica’yı ağırlayacak.

Tamamı TSİ 22.00’de başlayacak müsabakaların programı şu şekilde:

12 Mart Salı

Bayern Münih - Villarreal

Real Madrid - Chelsea

13 Mart Çarşamba

Atletico Madrid - Manchester City

Liverpool - Benfica

İHA