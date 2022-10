UEFA Şampiyonlar Ligi 5’inci haftası, A, B, C ve D Grubu’nda oynanan 8 mücadele ile sona erdi. Gecenin önemli maçında C Grubu'nda Katalan devi Barcelona, evinde Alman ekibi Bayern Münih'i ağırladı. Mücadele konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Grupta 4 puanla 3’üncü sırada bulunan Barcelona, Şampiyonlar Ligi’ne veda etti. C Grubu'nda yer alan ve milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun 71 dakika forma giydiği maçta Inter, evinde Viktoria Pizen'i 4-0'la geçmeyi başardı. A Grubu'nda ise hakem Halil Umut Meler’in yönettiği maçta Rıdvan YIlmaz'ın forma giydiği Rangers ise deplasmanda Napoli'ye 3-0 mağlup oldu.

A Grubu’nda Napoli ve Liverpool; B Grubu’nda Club Brugge ve Porto; C Grubu’nda Bayern Münih ve Inter gruplardan çıkmayı garantilerken; D Grubu’nda ise durum son hafta maçlarına kaldı.

Gecenin maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Ajax - Liverpool: 0-3

Napoli - Rangers: 3-0

B GRUBU

Club Brugge - Porto: 0-4

Atletico Madrid - Bayer Leverkusen: 2-2

C GRUBU

Inter - Viktoria Pizen: 4-0

Barcelona - Bayern Münih: 0-3

D GRUBU

Tottenham - Sporting CP: 1-1

E. Frankfurt - Marsilya: 2-1