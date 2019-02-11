UEFA, Şampiyonlar Ligi maçları için VAR açıklaması!

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde yarın başlayacak olan son 16 turu mücadelelerinde Video Yardımcı Hakem (VAR) teknolojisinin kullanılmaya başlayacağını resmen duyurdu.

Avrupa futbolunun patronu tarafından bugün yapılan açıklamada VAR teknolojisinin Devler Ligi maçları için kullanıma hazır olduğu ifade edildi.

Buna göre Video Yardımcı Hakem; goller, penaltı, kırmızı kart ve yanlış oyuncuya kart gösterilmesi gibi maçın seyrini değiştirecek durumlarda orta hakeme uyarıda bulunabilecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler