UEFA Şampiyonlar Ligi kararını verecek! İstanbul mu, Porto mu?

29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması beklenen Şampiyonlar Ligi finali, iki İngiliz takımı Manchester City ile Chelsea'nin finale kalmaları sonrasında bir anda belirsizliğe bürünmüştü. İngiltere, yarı final rövanşlarından kısa bir süre önce Türkiye'de vaka sayıları düşmesine rağmen ülkemizi kırmızı listeye ayıp, seyahat yasağı koydu. Normalde 25 bin seyirci ile oynanacak dev mücadele öncesi İngiliz taraftarların Türkiye'ye gidemeyecekleri, kim gitmek isterse ülkeye dönüşte 10 gün; masraflarını (Ortalama 20 bin TL) da ödeyerek karantinada kalacakları vurgulandı. İngilizler, UEFA ile görüşme yaparak, finali Londra'daki Wembley Stadı'nda oynatmak istedi.

Peki karşılığı ne olacak...

UEFA'nın, dışarıdan geleceklere karantina muafiyeti istemesi, İngilizler'i zora soktu. Dün akşam son iddia, karşılaşmanın İngiltere'nin yasak listesinde olmayan Portekiz'in Porto kentinde olacağı yönündeydi. UEFA'nın ise finalle ilgili kararını bugün ya da yarın vermesi bekleniyor. Finalin Türkiye'den alınması durumunda, 2022 ya da 2023'teki finallerden birinin ülkemizde oynanacağı konuşuluyor.