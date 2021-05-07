Devler Ligi finali, 29 Mayıs'ta Manchester City ile Chelsea yani iki İngiliz takımı arasında oynanacak. Ancak İngilizler, bu sebepten ötürü Şampiyonlar Ligi finalinin, Türkiye'den alınarak, kendi ülkelerine taşınmasını istiyor. Bunda da hem iki İngiliz takımının karşılaşacak olmasını hem de Türkiye'nin şu anda tam kapanma içerisinde bulunmasını bahane ediyorlar. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda UEFA'nın da nasıl bir reaksiyon alacağı merak konusuydu. Ancak UEFA, konuyla ilgili olarak kesinlikle taviz verilmeyeceğini gösterdi.

'Böyle bir plan yok'

Kuruluşun medya sorumlusu Pedro Pinto, İngilizler'in bu talepleri doğrultusunda olaya son noktayı koydu. Böyle bir durumun yaşanma ihtimalinin olmadığının altını çizen Pinto, "Şampiyonlar Ligi finalinin başka bir yerde oynanma ihtimaline dair İngiliz basınında spekülasyonlar görüyorum. Finali İstanbul'dan alma gibi bir planın olmadığını söyleyebilirim" dedi.