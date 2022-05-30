UEFA, Liverpool ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşanan skandal olaylar için harekete geçti.

UEFA'dan yapılan açıklamada 28 Mayıs Cumartesi günü Paris'te düzenlenen UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili olaylarla ilgili bağımsız bir rapor hazırlanacağı duyuruldu. Kapsamlı raporda, finalde yer alan tüm tarafların karar verme, sorumluluk ve davranışlarının inceleneceği belirtildi.

Tiago Brandão Rodrigues öncülük edecek

Raporun bağımsız olarak derlenecğinin altı çizilirken ve bu incelemenin hazırlanmasına Portekiz'den Dr. Tiago Brandão Rodrigues öncülük edecek. Brandão Rodrigues, süreçte bağımsız statüsünü garanti altına almak için bu görevi ücretsiz olarak yürütmeyi kabul ettiği de aktarılanlar arasında yer aldı.

Kamuoyuna duyurulacak

Tüm ilgili taraflardan kanıtların toplanması ve bağımsız raporun bulgularının tamamlanmasından sonra inceleme kamuoyuna açıklanacak ve ardından UEFA sonraki adımları değerlendirecek.

Tiago Brandão Rodrigues kimdir?

1977'de Portekiz, Braga'da doğan Dr. Tiago Brandão Rodrigues, Portekiz Parlamentosu Üyesi ve Parlamento Çevre ve Enerji Komisyonu Başkanlığı görevini gerçekleştiriyor. 2015 ve 2022 yılları arasında Portekiz Eğitim Bakanlığı yapan ve aynı zamanda Spor ve Gençlikten de sorumlu olan Tiago Brandão Rodrigues, 2019-2021 yılları arasında Dünya Antidoping Ajansı Vakfı Kurulu üyeliği yaptı. Ayrıca Londra'daki 2012 Olimpiyat Oyunları sırasında Portekiz Olimpiyat ataşesiydi.

Neler yaşandı?

Paris'teki Stade de France'ın ev sahipliği yaptığı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde skandal üstüne skandal olaylar yaşamıştı. Stadyum dışında güvenlik görevlileriyle taraftarlar arasında arbede yaşanırken merdivenden koşarak giriş yapmak isteyen bazı taraftarlar yaralanmıştı. UEFA yetkilileri, güvenliğin artırılması için yerel polis güçleriyle görüşürken devreye Fransa Futbol Federasyonu da girmişti.

Yaşanan olaylar sonrası mücadelenin başlama saati ertelenmiş ve 15 bin biletsiz taraftarın finale bir şekilde girmeyi başardığı anlaşılmıştı. Biletli taraftarların saatlerce içeri alınamadığı aktarılanlar arasındaydı.



