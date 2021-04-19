UEFA Şampiyonlar Ligi 36 takımla oynanacak

Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının ardından UEFA'dan karşı hamle geldi.

UEFA Yönetim Kurulu, 2024 yılında başlaması planlanan 36 takımlı Şampiyonlar Ligi'ni oybirliğiyle kabul etti. Oy verenler arasında PSG başkanı Nasser al-Khelaifi de bulunuyordu. PSG'nin 12 takımın yer aldığı Avrupa Süper Ligi'nde sonradan katılacak 3 takımdan biri olması bekleniyordu.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu.





Avrupa Süper Ligi'ne büyük tepki

UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı.