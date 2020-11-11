UEFA Şampiyonalar Ligi’nde haftanın en iyi golleri belli oldu!

EFA Şampiyonalar Ligi 2020-2021 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Grup etabında 3. Karşılaşmaların sona ermesiyle beraber UEFA resmi hesabından haftanın en iyi gollerini paylaştı. Birbirinden güzel golleri, hareketleri ve kurtarışları UEFA’nın YouTube kanalından seyredebilirsiniz.