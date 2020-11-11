UEFA Şampiyonalar Ligi’nde haftanın en iyi golleri belli oldu!
UEFA Şampiyonalar Ligi’nde grup etabı karşılaşmalarında 3. Hafta da sona erdi. UEFA’nın YouTube hesabında paylaşılan görüntülerde haftanın golleri olarak birbirinden harika son vuruşlar aday gösterildi. Liverpool’dan Diego Jota, Bayern Münih’ten Leroy Sane ve Inter’den Lautaro Martinez’in ön plana çıktığı gollerde acaba siz en çok hangisini beğeneceksiniz?
EFA Şampiyonalar Ligi 2020-2021 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Grup etabında 3. Karşılaşmaların sona ermesiyle beraber UEFA resmi hesabından haftanın en iyi gollerini paylaştı. Birbirinden güzel golleri, hareketleri ve kurtarışları UEFA’nın YouTube kanalından seyredebilirsiniz.