İngiliz The Guardian'da yer alan habere göre; UEFA, dün akşam hem Başakşehir hem de PSG2li oyuncuların sahayı terk etmesine sebep olan olaylarla ilgili UEFA detaylı bir soruşturma başlattı. UEFA'nın disiplin kurallarında 14. maddeye göre, saha içinde bir kişinin itibarını sarsacak sözler söylemek ya da o kişiyi dini, cinsiyeti, rengi ve etnik kökeni dolayısıyla ayırmanın cezası en az 10 maç olarak belirtiliyor.

4. hakem Coltescu'nun, orta hakem Ovidiu Hategan'a Peirre Webo'yu göstererek , "Şu siyah olan... Git ve onun kim olduğuna bak. Evet şu siyah olan... Bu şekilde davranamaz" dediği iddia ediliyor. Bu sözleri duyan Webo ve ardından yedek kulübesindeki futbolcular ile teknik heyet 4. hakeme tepki göstermiş ve olay maçın ertelenmesine kadar giderek büyümüştü.







