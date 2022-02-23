UEFA raporları açıkladı! Süper Lig sınıfta kaldı!

UEFA Avrupa Kulüp Futbolu Görünümü raporunun 13.’sünü yayınlandı. Türkiye’deki kulüplere ilişkin de detaylı veriler diğer liglerle karşılaştırmalı olarak gözler önüne serildi. Raporun öne çıkan bulgularından biri, pandemi etkisiyle taraftarın statlardan uzak kalmasıyla oluşan kayıp gelirlerin Avrupa’daki kulüpler için 4.4 milyar euroya dayanması oldu. Sponsorluk ve ticari gelirlerde bu kayıp 1.7 milyar, yayın konusunda ise 900 milyon euro olarak gösterildi.

Avrupa sonuncusuyuz

Sportif açıdan da dikkat çekici veriler, UEFA’nın raporunda yer buldu. Türkiye, Avrupa’da 20 yaş altı oyunculara en az süre verilen ülke ligi oldu. Türkiye’de geride kalan sezonda toplam sürenin yüzde 1.7’si kadar süre kulüpler tarafından bu yaş grubu oyunculara verildi. Türk kulüpleri %4 ile alt yapıdan yetişen oyunculara süre vermede ve aynı ülke liginden yetişmiş oyuncuları kullanmada da (%23), rapora konu ülkeler içerisinde Avrupa sonunculuğunu elde etti.

Gelirlerde sert düşüş

Avrupa’daki kulüplerin gelirleri 2020 finansal yılı itibariyle 20.6 milyar euro düzeyinde ve bir önceki yıla göre yüzde 10.4’lük bir gerileme yaşadı. Türkiye liginin geliri 609 milyon euro şeklinde oluştu ve bir önceki yıla göre gelirin %9 azaldığı ortaya kondu. Bu rakamın 244 milyon eurosu TV gelirleri, 232 milyon euro’su sponsorluk ve diğer ticari aktivitelere ilişkin gelirler ve geriye kalanı da, UEFA’dan gelen paralar ile bilet satış gibi diğer kalemleri kapsadı. 2 milyar euronun üzerinde gelire sahip İtalyan kulüpleri %21 ile bir önceki yıla göre en sert düşüşü yaşadı.

Kripto paraya özel parantez

UEFA raporu kulüplerin kripto para konusundaki eğilimlerine özel olarak dikkati çekti. Son 12 ay içerisinde bu işe giren kulüp sayısında ciddi bir artış gözlendiği belirtildi. Kripto para ve NFT’ler raporda ‘yeni ticari fırsat’ olarak tanımlanırken, şu an için bunların gelir kalemlerinde küçük bir yeri kapladığı ancak her geçen gün büyümekte olan bir gelir kaynağı olduklarına vurgu yapıldı. Türkiye, bir veya birden çok kulübü bu alanda girişimde bulunan rapordaki 14 ülkeden bir olarak gösterildi.

Kiralıklar revaçta

Avrupa’da geride kalan sezonda gerçekleştirilen transferlerde, kiralık oyuncu transferlerinin etkisi dikkat çekici şekilde gerçekleşti. 20 ülkedeki 323 kulüp üzerindeki incelemeye göre kulüp başına ortalama 3.2 kiralık oyuncu alımı yapıldı. Türkiye bu ortalamanın üzerinde ve listede başı çeken ülkelerden oldu. Takım başına 4.3 kiralık futbolcu transferi gerçekleştirilen Türkiye, kıta çapında bu şekilde en çok oyuncu alımı yapılan dördüncü ülke oldu. Listede başı çeken İtalya’da her kulüp altı kiralık oyuncuyu kadrosuna kattı.

Mesut ve Pjanic ilk 20’de

UEFA’nın yayınladığı raporda Galatasaray ve Fenerbahçe twitter’daki takipçi sayılarıyla Avrupa’da en popüler 15 kulüp içerisinde yer aldı. Sarı-kırmızılılar dokuzuncu, sarı lacivertliler ise on birinci sırada yer aldı. Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil, Beşiktaşlı Miralem Pjanic ve Galatasaray’dan Arda Turan da; Twitter, Facebook ve Instagram olmak üzere sosyal takipçi sayıları bağlamında, Avrupa’daki en popüler ilk 20 futbolcusu içerisinde yer aldılar. (Skorer)