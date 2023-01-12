Trabzonspor , Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor 'un yer aldığı UEFA Konferans Ligi'nde 16-23 Şubat tarihlerinde oynanacak play-off maçlarından itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması devreye sokulacak.

BU SENE İLK OLACAK

UEFA'nın üç numaralı uygulaması olan Konferans Ligi geçtiğimiz sezon ilk kez oynanmaya başlamıştı. İlk şampiyonun Roma olduğu turnuvada Video Yardımcı Hakem uygulaması uygulanmıyordu.

Bu sene play-off maçlarında uygulanmaya başlanacak olan VAR temsilcilerimizi yakından ilgilendiriyor.

TRABZONSPOR İLK TAKIMLARDAN

Play-off turunda İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak Trabzonspor, Konferans Ligi'nde VAR'ın uygulandığı ilk maçlarda yer almış olacak. UEFA Avrupa Ligi'nden üçüncü olarak Konferans Ligi'ne düşen bordo mavililer ülke puanı için önemli maçlara çıkacak.

RAKİPLERİNİ BEKLİYORLAR

24 Şubat'ta çekilecek olan kuralarda rakipleri belli olacak Medipol Başakşehir Demir Grup Sivassor ve turu geçmesi halinde Trabzonspor'un final yolunda neler yapacağı merak konusu.