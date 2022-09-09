UEFA Konferans Ligi'nde haftanın golü tanıdık isimden... Konferans Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir; Fiorentina, Hearts ve Rigas Skola ile mücadele ediyor.

Grubun ilk mücadelesinde Başakşehir, İskoç ekibi Hearts'i; Hasan Ali Kaldırım, Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka ve Berkay Özcan'ın golleriyle 4-0 yendi. Grubun favorilerinden Fiorentina ise sürpriz bir şekilde kendi sahasında Rigas'la 1-1 berabere kaldı. G Grubu'nda da bir diğer temsilcimiz Sivasspor , Çek ekibi Slavia Prag'la karşılaştı, mücadele 1-1 sona erdi.

Haftanın sona ermesinin ardından Konferans Ligi resmi hesabı atılan en güzel golü seçti. Hasan Ali Kaldırım'ın, Hearts maçında perdeyi açan harika golü Konferans Ligi'nde haftanın golü seçildi.

İşte Konferans Ligi'nin gol paylaşımı:







