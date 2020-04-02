UEFA kararını verdi!

55 üye ülke federasyonuyla dün telekonferans yöntemiyle görüşenUEFA yetkilileri, liglerin 2 Ağustos’a kadar bitirilmesini ve 3 Ağustos’ta 2020-2021’de kupalara katılacak takımların bildirilmesini istedi. Haziran’da yapılacak Avrupa Şampiyonası Play-Off’u ile milli maçlar ve diğer organizasyonların ertelendiği toplantıda, Devler Ligi ve Avrupa Ligi’nin de Ağustos’ta bitirileceği kaydedildi. İdiaya göre Avrupa Ligi finali 12 Ağustos’ta Polonya’nın Gdansk kentinde oynanacak. Şampiyonlar Ligi kupası ise 15 Ağustos’ta İstanbul’da sahibini bulacak.

FFP askıya alındı

UEFA’nın bildirimine karşın ülkelerin, sağlık bakanlıkları onay vermezse ligleri istenen tarihte başlatmayacaklarını vurguladıkları bildirildi. UEFA İcra Kurulu da salgın nedeniyle Finansal Fair- Play ve lisanslama sistemini askıya aldı.Karar 2020-2021 Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi katılımı için geçerli olacak. Öte yandan UEFA, transfer dönemi ve kontratlar için Nisan ortasında yine toplanacak.

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