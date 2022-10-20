UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi başladı

Kadın futbolunun en önemli organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi hız kesmeden devam ediyor.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dün dört maç oynandı.

Asisat Oshoala dün oynanan Barcelona-Benfica maçında attığı mükemmel golle akıllarda uzun yıllar kalacak gibi gözüküyor. Benfica'yı 9-0 mağlup eden Katalan ekibi, gecenin en golcü takımı oldu.

Üst üste 2.kez Kadınlar Ballon d'Or ödülünün sahibi Alexia Putellas ise maçtan önce kazandığı ödülle sahada yer aldı.

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Lyon ise Arsenal karşısında maçtan 5-1'lik skorla yenik ayrılması gecenin en dikkat çeken olayıydı.

Juventus, Zürih mücadelesinde ise gülen taraf İtalyan ekibiydi. Juventus maçtan 2-0 galip ayrılmasını bildi.

Bayern ise İsveç ekibini 2-1 mağlup etti.















