UEFA İcra Kurulu yeni turnuvayı onayladı!

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin ardından 2021-2024 yılları arasında üçüncü bir turnuva daha gelme fikri UEFA tarafından onaylandı.

UEFA başkanı Aleksander Ceferin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu kapsamlı turnuva daha çok kulübün daha çok maçyapması demek Bu Avrupa Kulüpler Birliği'yle yapılan toplantılar sonrasında alınan bir fikir. Kulüplerden bu yönde adeta yayılan bir talep vardı. Herkes Avrupa'da daha fazla oynayabilme şansı talep ediyordu" dedi.

Yeni turnuvanın öne çıkan ilk kriterleri şu şekilde:

UEL2 kodlu turnuva, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'yle aynı tarzda ve 32 takımlı grup aşamasıyla gerçekleşecek.

4 takımdan oluşan 8 grup ve ardından son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final sıralamasıyla gidecek turnuvada ayrıca son 16 turu öncesinde gruplarını ikinci bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nden gruplarında 3. olan takımlarla karşılaştığı bir ek tur mücadelesi de olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde olduğu gibi 15 haftalık turnuvada 141 maç olacak.

Turnuva şampiyonu bir sezon sonra UEFA Avrupa Ligi'ne direkt olarak katılma hakkını elde edecek.

Maçlar perşembe günü oynanacak ancak UEFA Avrupa Ligi'nin de yine perşembe oynanması sebebiyle bu turnuva için yeni bir saat belirlenecek. Daha sonra kararlaştırılacak bu saatin şu anda orta Avrupa saati dilimiyle 16.30, TSİ ile ise 17.30 ya da 18.30 olması bekleniyor.

Final maçları günleri de şu şekilde olacak: Şampiyonlar Ligi finali: Cumartesi, UEFA Avrupa Ligi finali: Perşembe ve yeni turnuva finali: Çarşamba

Bu yeni turnuva, grup aşaamsında en az 34 üye ülkenin temsil edilemsini sağlayacak. Bu sayı şu anda 26.



