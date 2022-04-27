Avrupa futbolunun patronu UEFA,Şampiyonlar Ligi'nde köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor.

The Times'ta yer alan habere göre UEFA, çift maç sistemiyle oynanan yarı finalleri kaldırarak, yarı final ve final mücadelelerinin aynı şehirde gerçekleştirileceği bir " futbol haftası" düzenlemeyi hedefliyor. Plan çerçevesinde çift maçlı yarı final mücadelesi kaldırılacak ve tek maçlı sisteme geçilecek. Ayrıca grup aşamasında 6 yerine 10 maç oynanması öngörülürken, yarı final ikinci maçlarının kaldırılmasının fikstür sıkışıklığını azaltacağı düşünülüyor.

Avrupa basketbolunda EuroLeague'de uygulanan "Final Four" sistemine benzetilen plan, 2024/25 sezonunda hayata geçirilmesi düşünülüyor.

Haberde yer alan iddialara göre Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) bu fikri desteklemeye hazırlanıyor. UEFA ise henüz bir karar verilmediği konusunda ısrar ediyor.

Ceferin sinyalleri vermişti

UEFA Başkanı Alexander Ceferin, geçmişte de bu fikirden söz etmişti. Eylül ayında The Times'a konuşan Ceferin, "Super Bowl'a bakarsanız, bu harika bir olay ve bunu harika bir şekilde yapıyorlar. Konserleri var ve insanlar oraya gidip eğleniyor. Bu iki maçı kaybetseniz bile telafi etmek için daha fazla gelir elde edebilirsiniz. Yayıncılar, sponsorlar için harika bir etkinlik olabilir. Aynı hafta Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali veya gençlik müsabakaları olabilir, gerçekten harika bir futbol haftası yaşayabilirsiniz. Bu eleme maçları farklı ve daha heyecanlı." ifadelerini kullanmıştı.



