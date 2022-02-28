UEFA, Gazprom ile anlaşmasını sonlandırdı

Uefa, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası bir Rus firması olan Gazprom ile ortaklığın zamanından önce sona erdirilmesine karar verildiği açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Şampiyonlar Ligi ve EURO 2024 olmak üzere mevcut tüm anlaşmalar derhal feshedilmiştir" denildi.

Gazprom kimin, sahibi kim?

Rus devletine ait olan şirketin CEO'su Alexey Miller'dir.

Gazprom nedir?

Gazprom Rusya'nın en büyük şirketi ve dünyanın en fazla doğalgaz çıkaran kuruluşudur.











