Avrupa futbolunun patronu UEFA, Finansal Fair Play'e uymayan kulüpler için harekete geçti.

İtalyan basınından La Repubblica'da yer alan habere göre Juventus ve Milan, FFP kurallarını ihlal ettikleri için UEFA tarafından para cezasına çarptırılacaklar. Inter ve Roma ise transfer kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalabilirler.

Juventus görüşmeyi reddetti

UEFA'nın ceza alabilecek kulüplerle görüşmelerde bulunduğu aktarılırken Juventus'un uzlaşma için müzakereyi reddettiği ve bu nedenle daha yüksek bir ceza alabileceği vurgulandı. Ancak Corriere dello Sport'un aktardığı bilgilere göre ise kulüp kaynakları Juventus'un UEFA ile görüştüğünü ve cezanın çok sert olmayacağından emin olduklarını belirtti.

Sadece İtalyan kulüpleri değil

UEFA radarına yalnızca yalnızca İtalyan kulüplerini almadı. PSG ve Marsilya gibi diğer Avrupa kulüpleri de para cezalarıyla karşı karşıya kalabilirler.

UEFA'nın kulüplerle yaptığı görüşmeleri yaklaşık 10 gün içinde sonlandırması ve verdiği kararları açıklaması bekleniyor.

Times duyurdu

Geçtiğimiz Salı günü Times UEFA'nın Inter, Juventus ve Roma'nın da dahil olduğu Finansal Fair Play parametrelerine uymayan kulüplere karşı yaptırımları duyurmaya hazırlandığını okurlarına aktarmıştı.



