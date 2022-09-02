Son dakika... Kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Trabzonspor 'a kötü haber geldi. Avrupa futbolunun patronu UEFA, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un finansal kontrol açısından izleme listesinde yer aldığını açıkladı.

UEFA, aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bulunduğu 19 kulübün Covid-19'a yönelik acil durum planının uygulanmasına istinaden ve/veya geçmişteki olumlu denk hesap durumlarından yararlanarak teknik olarak denklik şartını yerine getirdiklerini de duyurdu.

UEFA tarafından bu 19 kulübe 2023 mali yılından itibaren istinai Covid imtiyazlarının ve geçmiş mali sonuçların değerlendirilmesinin mümkün olmayacağı hatırlatması yapılırken bu kulüplerden ek finansal bilgiler istendi. 19 kulübün mali durumlarının önümüzdeki dönemde yakından izleneceği belirtildi.

Beşiktaş da bugün denk hesap durumu incelemesi sonucunda UEFA ile FFP Yapılandırma Anlaşması imzalandığını açıklamıştı.