Oyun dünyasının en önemli etkinlikleri hâline gelen e-spor müsabakaları, artık her geçen gün yeni platformlarda ve yeni temalarla karşımıza çıkıyor. Her gün gelişmeye devam eden e-spor, son yıllarda futbol arenasına da dâhil olmuş, bu sektörde yer alan birçok büyük isim de uluslararası turnuvalar düzenlemişti.

İşte o turnuvalardan birisi daha önümüzdeki haftalarda düzenlenecek. KONAMI ve UEFA tarafından ortak bir şekilde düzenlenecek e-Euro 2020 turnuvası, Türkiye’yle birlikte dünya çapında birçok ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bugünse ülkemizin rakipleri resmen belli oldu.

Türkiye'nin rakipleri belli oldu

Geçtiğimiz günlerde milli e-spor oyuncularımız Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu, menajerleri Tolga Atalay ile Play-Off karşılaşmalarını başarıyla tamamlamıştı. Play-Off maçları sonucunda e-Euro 2020 Finalleri’nde oynamaya hak kazanan takımımızın grubunda yer alan takımlar ve diğer gruplar bugün açıklandı.

55 ülkenin katıldığı Play-Off maçlarını başarıyla tamamladıktan sonra bugün çekilen kura sonucunda B Grubu’na düşen takımımızın mücadele edeceği ülkeler Danimarka, İtalya ve Sırbistan oldu. Final maçlarına katılım hakkı sağlayan toplamda 16 ülke bulunuyor.

e-Euro 2020 Finalleri’nin A Grubu’nda olan ülkeler İspanya, Bosna Hersek, Almanya ve Romanya olarak belirlendi. C Grubu’nda yer alan ülkeler Karadağ, Hırvatistan, Hollanda ve Lüksemburg olurken D Grubu ise Avusturya, Yunanistan, Fransa ve İsrail’den oluştu.

Ülkemizin de katılmaya hak kazandığı e-Euro 2020 Finalleri, 23/24 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Bulunduğu grupta ilk iki sırada yer almayı başarabilen takımlar, bir sonraki aşama olan Çeyrek Final’e yükselecek. Toplamda 100.000 euroluk ödül Çeyrek Final’e çıkmayı başaran her takım arasında paylaştırılacakken kazanan takım, 40.000 euroluk ödülün de sahibi olacak. Maçları canlı olarak izlemek isteyenler UEFA’nın YouTube kanalını takip edebilirler.