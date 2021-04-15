UEFA deplasman golü kuralını kaldırıyor

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde tarihi bir karar almaya hazırlanıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, Avrupa kupalarında deplasman golü kuralı tarihe karışıyor. Cuma günü görüşülecek yeni yönetmeliğe göre, deplasman golleri sadece ikinci etabın 90 dakikasının sonuna kadar geçerli olacak. Beraberlik sonrası karşılaşmaların uzatmalara gitmesi halinde, deplasman golleri geçersiz sayılacak.

Avrupa devleri yeni kuralı destekliyor

Önümüzdeki sezon hayata geçirilmesi planlanan bu yeni kuralın, İngiliz devleri Manchester United ve Manchester City başta olmak üzere birçok Avrupa kulübü tarafından desteklendiği öğrenildi.

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