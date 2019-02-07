İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen 43'üncü UEFA Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Alesander Ceferin, tek aday olarak girdiği seçimi kazanarak yeniden Avrupa futbolunun patronu oldu.

51 yaşındaki Sloven futbol adamı, yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada Football Leaks belgelerinin ortaya çıkardığı Avrupa Süper Ligi planı ile ilgili çok net konuştu.

Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği Başkanı Andrea Agnelli'yi de kastederek "İkimiz, görevde olduğumuz sürece kendi organizasyonlarımıza liderlik etmeye devam edeceğiz ve Süper Lig diye bir şey olmayacak. Bu bir söz değil, gerçek." ifadelerini kullandı.

Ortaya attığı iddialarla dünya futbolunu derinden sarsan Football Leaks belgelerinden Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Paris Saint Germain, Juventus, Milan ve Bayern Münih'in öncülüğünde 16 takımlı bir Avrupa Süper Ligi'nin oluşturulmasına yönelik planlar çıkmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler