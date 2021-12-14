UEFA B Antrenör Eğitim Programı’nın 2. aşamaları tamamlandı

30 Kasım – 13 Aralık tarihleri arasında 4 UEFA B Antrenör Eğitim Programı’nın ikinci aşamaları tamamlandı. Programlardan üçü Antalya’da, biri ise Bursa’da yapıldı. Antrenör eğitim programlarına toplam 102 aday antrenör katıldı. "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde düzenlenen programlarda aday antrenörler birçok farklı kritere göre değerlendirmelere tabi tutuldu. Saha çalışmalarında Drone'lar ile çekimler gerçekleştirilirken, aday antrenörler görev aldı ve piyonlar aracılığı ile konuları işledi.

Teknolojik açıdan yenilenen ve gelişen antrenör eğitim programlarında, hazırlanan animasyonlardan, çizim programları ile detaylandırılmış gerçek maç görüntülerinden faydalanıldı. Antalya’daki antrenör eğitim programlarının bizzat başında bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, aday antrenörlerin geri bildirimlerinin antrenör eğitim programlarının hedefledikleri çizgiye geldiğini ortaya koyduğunu söyledi. Bu durumdan mutluluk duyduğunu ifade eden Çetin, ‘Bununla da yetinmeyeceğiz. Eğitimde sürekli gelişim odaklı olacağız. Hep söylediğim gibi amacımız antrenör eğitiminde en iddialı ülkelerden biri olmak.’’ şeklinde konuştu.

Antrenör eğitim programları ilerleyen günlerde de yoğun tempoda sürecek. 14-26 Aralık 2021 tarihleri arasında yeni eğitim döneminde başlayan 1., 2. ve 3.grupların UEFA A Antrenör Eğitim Programları’nın ikinci aşamaları yapılacak. Ocak ayında ise 2021-2022 eğitim dönemi 4., 5. ve 6. grupların UEFA B Antrenör Eğitim Programları’nın 2.aşamaları, 4., 5. ve 6.grupların UEFA A Antrenör Eğitim Programları’nın 2.aşamaları ile 11.UEFA A ve UEFA B Antrenör Eğitim Programları’nın ilk aşamaları gerçekleştirilecek.