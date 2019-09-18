UEFA Avrupa Ligi’ne İspanyol ve İtalyan teknik direktör damgası

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nin en başarılı teknik direktörleri, İspanyol ve İtalyan çalıştırıcılar oldu.
İspanyol ve İtalyan teknik adamların 10’ar kez şampiyonluk yaşadığı kupada, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, İsveçliler ve Arjantinliler ise ikişer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.
Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray’ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.
Rekor Emery ve Trapattoni’de
Avrupa’nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar üçer kezle İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.
Trapattoni, 1977 ve 1993’te Juventus, 1991’de Inter ile kupaya uzandı.
Emery, Sevilla’nın başında 2014, 2015 ve 2016’da olmak üzere üst üste 3 kez Avrupa Ligi’ni kazanarak Trapattoni’yi yakaladı.
İspanyol teknik adamlar Luis Molowny, Juande Ramos, Rafael Benitez, Portekizli Jose Mourinho ve Arjantinli Diego Simeone, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986’da Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007’de Ramos, Atletico Madrid ile 2012 ve 2018’de Simeone, 2004’te Valencia ve 2013’te Chelsea ile Benitez, 2003’te Porto ve 2017’de Manchester United ile Mourinho, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
20 yıl sonra İtalyan teknik adam kupaya uzandı
Maurizio Sarri’nin geçen sezon Chelsea’nin başında UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşmasıyla 20 yıl sonra bir İtalyan teknik direktör kupayı kaldırmayı başardı.
Sarri’den önce kupada mutlu sona ulaşan son İtalyan çalıştırıcı, Alberto Malesani oldu.
İtalyan çalıştırıcılar, kupada 1989-1999 yıllarına damga vurdu. Söz konusu dönemde Napoli’de Ottavio Bianchi 1989’da, Juventus’ta Dino Zoff 1990’da, Inter’de Giampiero Marini 1994’te, Parma’da Nevio Scala 1995’te kupayı kazandı. Giovanni Trapattoni’nin 1991’de Inter’in başında ve 1993’te Juventus ile şampiyon olduğu organizasyonda, Luigi Simoni 1998’de Inter, Alberto Malesani ise 1999’da Parma ile kupayı kaldırdı.
Avrupa dışından sadece Simeone kazandı
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.
Atletico Madrid’in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012’de takımını şampiyonluğa taşırken kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı. Simeone, Atletico Madrid’in başında 2018’de bir kez daha kupayı kaldırma başarısı gösterdi.
UEFA Kupası’nı kazanan teknik adamlar
UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle:
Yıl Teknik direktör Ülkesi Takımı
1972 Bill Nicholson İngiltere Tottenham
1973 Bill Shankly İskoçya Liverpool
1974 Wiel Coerver Hollanda Feyenoord
1975 Hennes Weisweiler Almanya B. Mönchengladbach
1976 Bob Paisley İngiltere Liverpool
1977 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus
1978 Kees Rijvers Hollanda PSV Eindhoven
1979 Udo Lattek Almanya B. Mönchengladbach
1980 Freidel Rausch Almanya Eintracht Frankfurt
1981 Bobby Robson İngiltere Ipswich Town
1982 Sven Goran Eriksson İsveç Göteborg
1983 Paul van Himst Belçika Anderlecht
1984 Keith Burkinshaw İngiltere Tottenham
1985 Luis Malowny İspanya Real Madrid
1986 Luis Malowny İspanya Real Madrid
1987 Gunder Bengtsson İsveç Göteborg
1988 Erich Ribbeck Almanya Bayer Leverkusen
1989 Ottavio Bianchi İtalya Napoli
1990 Dino Zoff İtalya Juventus
1991 Giovanni Trapattoni İtalya Inter
1992 Louis van Gaal Hollanda Ajax
1993 Giovanni Trapattoni İtalya Juventus
1994 Giampiero Marini İtalya Inter
1995 Nevio Scala İtalya Parma
1996 Franz Beckanbauer Almanya Bayern Münih
1997 Huub Stevens Hollanda Schalke 04
1998 Luigi Simoni İtalya Inter
1999 Alberto Malesani İtalya Parma
2000 Fatih Terim Türkiye Galatasaray
2001 Gerard Houllier Fransa Liverpool
2002 Bert van Marwijk Hollanda Feyenoord
2003 Jose Mourinho Portekiz Porto
2004 Rafael Benitez İspanya Valencia
2005 Valeriy Gazzaev Rusya CSKA Moskova
2006 Juande Ramos İspanya Sevilla
2007 Juande Ramos İspanya Sevilla
2008 Dick Advocaat Hollanda Zenit
2009 Mircea Lucescu Romanya Shakhtar Donetsk
2010 Sanchez Flores İspanya Atletico Madrid
2011 Andre Villas Boas Portekiz Porto
2012 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid
2013 Rafael Benitez İspanya Chelsea
2014 Unai Emery İspanya Sevilla
2015 Unai Emery İspanya Sevilla
2016 Unai Emery İspanya Sevilla
2017 Jose Mourinho Portekiz Manchester United
2018 Diego Simeone Arjantin Atletico Madrid
2019 Maurizio Sarri İtalya Chelsea
İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN