UEFA Avrupa Ligi’ne İspanyol ve İtalyan teknik direktör damgası

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nin en başarılı teknik direktörleri, İspanyol ve İtalyan çalıştırıcılar oldu.

18 Eylül 2019, Çarşamba 18:03
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UEFA Avrupa Ligi’ne İspanyol ve İtalyan teknik direktör damgası

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nin en başarılı teknik direktörleri, İspanyol ve İtalyan çalıştırıcılar oldu.

İspanyol ve İtalyan teknik adamların 10’ar kez şampiyonluk yaşadığı kupada, Hollandalılar 6, Almanlar 5, İngilizler 4, Portekizliler 3, İsveçliler ve Arjantinliler ise ikişer defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Fatih Terim, 2000 yılında Galatasaray’ın kupayı kazanmasıyla listeye giren tek Türk teknik adam oldu. İskoçlar, Belçikalılar, Fransızlar, Ruslar ve Rumenler birer kez kupa şampiyonluğuna teknik adam olarak ulaştı.

Rekor Emery ve Trapattoni’de

Avrupa’nın 2 numaralı kupasını en çok kazanan teknik adamlar üçer kezle İtalyan Giovanni Trapattoni ve İspanyol Unai Emery oldu.

Trapattoni, 1977 ve 1993’te Juventus, 1991’de Inter ile kupaya uzandı.

Emery, Sevilla’nın başında 2014, 2015 ve 2016’da olmak üzere üst üste 3 kez Avrupa Ligi’ni kazanarak Trapattoni’yi yakaladı.

İspanyol teknik adamlar Luis Molowny, Juande Ramos, Rafael Benitez, Portekizli Jose Mourinho ve Arjantinli Diego Simeone, kupayı ikişer kez kaldırma başarısı gösterdi. Real Madrid ile 1985 ve 1986’da Molowny, Sevilla ile 2006 ve 2007’de Ramos, Atletico Madrid ile 2012 ve 2018’de Simeone, 2004’te Valencia ve 2013’te Chelsea ile Benitez, 2003’te Porto ve 2017’de Manchester United ile Mourinho, şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

20 yıl sonra İtalyan teknik adam kupaya uzandı

Maurizio Sarri’nin geçen sezon Chelsea’nin başında UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşmasıyla 20 yıl sonra bir İtalyan teknik direktör kupayı kaldırmayı başardı.

Sarri’den önce kupada mutlu sona ulaşan son İtalyan çalıştırıcı, Alberto Malesani oldu.

İtalyan çalıştırıcılar, kupada 1989-1999 yıllarına damga vurdu. Söz konusu dönemde Napoli’de Ottavio Bianchi 1989’da, Juventus’ta Dino Zoff 1990’da, Inter’de Giampiero Marini 1994’te, Parma’da Nevio Scala 1995’te kupayı kazandı. Giovanni Trapattoni’nin 1991’de Inter’in başında ve 1993’te Juventus ile şampiyon olduğu organizasyonda, Luigi Simoni 1998’de Inter, Alberto Malesani ise 1999’da Parma ile kupayı kaldırdı.

Avrupa dışından sadece Simeone kazandı

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’ni bugüne dek Avrupa dışından tek teknik direktör kazanmayı başardı.

Atletico Madrid’in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, 2012’de takımını şampiyonluğa taşırken kıta dışından bu kupayı kazanan ilk ve tek teknik direktör unvanını aldı. Simeone, Atletico Madrid’in başında 2018’de bir kez daha kupayı kaldırma başarısı gösterdi.

UEFA Kupası’nı kazanan teknik adamlar

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’ni kazanan teknik adamlar, ülkeleri ve takımları şöyle:

Yıl  Teknik direktör    Ülkesi   Takımı

1972  Bill Nicholson    İngiltere  Tottenham

1973  Bill Shankly     İskoçya   Liverpool

1974  Wiel Coerver     Hollanda  Feyenoord

1975  Hennes Weisweiler   Almanya   B. Mönchengladbach

1976  Bob Paisley      İngiltere  Liverpool

1977  Giovanni Trapattoni  İtalya   Juventus

1978  Kees Rijvers     Hollanda  PSV Eindhoven

1979  Udo Lattek      Almanya   B. Mönchengladbach

1980  Freidel Rausch    Almanya   Eintracht Frankfurt

1981  Bobby Robson     İngiltere  Ipswich Town

1982  Sven Goran Eriksson  İsveç    Göteborg

1983  Paul van Himst    Belçika   Anderlecht

1984  Keith Burkinshaw   İngiltere  Tottenham

1985  Luis Malowny     İspanya   Real Madrid

1986  Luis Malowny     İspanya   Real Madrid

1987  Gunder Bengtsson   İsveç    Göteborg

1988  Erich Ribbeck     Almanya   Bayer Leverkusen

1989  Ottavio Bianchi    İtalya   Napoli

1990  Dino Zoff       İtalya   Juventus

1991  Giovanni Trapattoni  İtalya   Inter

1992  Louis van Gaal    Hollanda  Ajax

1993  Giovanni Trapattoni  İtalya   Juventus

1994  Giampiero Marini   İtalya   Inter

1995  Nevio Scala      İtalya   Parma

1996  Franz Beckanbauer   Almanya   Bayern Münih

1997  Huub Stevens     Hollanda  Schalke 04

1998  Luigi Simoni     İtalya   Inter

1999  Alberto Malesani   İtalya   Parma

2000  Fatih Terim      Türkiye   Galatasaray

2001  Gerard Houllier    Fransa   Liverpool

2002  Bert van Marwijk   Hollanda  Feyenoord

2003  Jose Mourinho     Portekiz  Porto

2004  Rafael Benitez    İspanya   Valencia

2005  Valeriy Gazzaev    Rusya    CSKA Moskova

2006  Juande Ramos     İspanya   Sevilla

2007  Juande Ramos     İspanya   Sevilla

2008  Dick Advocaat     Hollanda  Zenit

2009  Mircea Lucescu    Romanya   Shakhtar Donetsk

2010  Sanchez Flores    İspanya   Atletico Madrid

2011  Andre Villas Boas   Portekiz  Porto

2012  Diego Simeone     Arjantin  Atletico Madrid

2013  Rafael Benitez    İspanya   Chelsea

2014  Unai Emery      İspanya   Sevilla

2015  Unai Emery      İspanya   Sevilla

2016  Unai Emery      İspanya   Sevilla

2017  Jose Mourinho     Portekiz  Manchester United

2018  Diego Simeone     Arjantin  Atletico Madrid

2019  Maurizio Sarri    İtalya   Chelsea

İSTANBUL (AA) - MUTLU DEMİRTAŞTAN

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